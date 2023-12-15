Москвичам рассказали о строительстве участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Более 100 километров дорог, а также десятки тоннелей, эстакад и мостов построили в столице в 2023 году. В настоящее время активно ведут строительство двух участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

На отрезке от московского городского вокзала Столбово до улицы Поляны будет четыре полосы в каждом направлении, а также по две полосы дублера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

