Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 09:00

Город

Москвичам рассказали о строительстве участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Москвичам рассказали о строительстве участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Столичным автомобилистам рассказали о строительных работах в городе 15 декабря

Погодные условия незначительно повлияли на расписание рейсов в Шереметьево

В Москве проходит тест мини-электробусов

Связку МСД и трассы М-2 "Крым" достроят в 2024 году

Более 330 тыс москвичей используют оплату по биометрии в городском транспорте

Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

В ЦОДД рекомендовали московским автомобилистам пересесть на городской транспорт

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Более 100 километров дорог, а также десятки тоннелей, эстакад и мостов построили в столице в 2023 году. В настоящее время активно ведут строительство двух участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

На отрезке от московского городского вокзала Столбово до улицы Поляны будет четыре полосы в каждом направлении, а также по две полосы дублера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгороддорогивидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика