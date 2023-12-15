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15 декабря, 22:30

Транспорт

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

Мэр Москвы сообщил о скором открытии третьего дома для электробусов

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По Москве курсируют более 1,3 тысячи электробусов. Эти инновационные экологичные машины работают более чем на 100 маршрутах, для данного транспорта откроют третье депо. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Всего за пять лет пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах. Известно, что один электробус заряжается от 10 до 30 минут, машина способна проезжать до 90 километров без подзарядки. Подробнее о преимуществах и особенностях обслуживания столичного экотранспорта – в эфире телеканала Москва 24.

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