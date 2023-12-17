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17 декабря, 15:15

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Новейшие онкопрепараты будут исследовать в Москве на постоянной основе – Собянин

Новейшие онкопрепараты будут исследовать в Москве на постоянной основе – Собянин

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Эффективность новейших онкопрепаратов в Москве теперь станут исследовать на постоянной основе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Программа вошла в список ключевых проектов, которые будут повышать качество медпомощи в столице. В настоящее время в Москве исследуют 10 онкологических препаратов по четырем болезням: рак легкого, почки, молочной и предстательной желез.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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