Новейшие онкопрепараты будут исследовать в Москве на постоянной основе – Собянин

Эффективность новейших онкопрепаратов в Москве теперь станут исследовать на постоянной основе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Программа вошла в список ключевых проектов, которые будут повышать качество медпомощи в столице. В настоящее время в Москве исследуют 10 онкологических препаратов по четырем болезням: рак легкого, почки, молочной и предстательной желез.

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