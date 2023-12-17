Льготная программа аренды земли помогает открывать новые производства – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Земельный участок под строительство производства по ставке один рубль в год получил уже 25-й инвестор. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как сообщил мэр столицы, в Отрадном выделили почти 0,5 гектара компании, которая занимается пошивом форменной и гражданской одежды. В новое производство планируется вложить около 850 миллионов рублей. Собянин отметил, что на предприятии будут работать 500 человек.



Мэр напомнил, что земельные участки по льготной ставке и без торгов предоставляются в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с марта 2022 года.



"В течение пяти лет в столице появится свыше 590 тысяч квадратных метров новых предприятий, выпускающих важную для экономики города продукцию. Например, готовые модули квартир, изделия из дерева, промышленное оборудование, одежду и косметику", – подчеркнул Собянин.



Так, по словам мэра, город получит порядка 10 тысяч рабочих мест. А предприниматели — ощутимое снижение затрат.

Ранее мэр Москвы сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей. Он подчеркнул, что в 2023 году предприятие сделало свыше 1,2 тысячи таких устройств для столицы и других российских городов. В будущем предприятие планирует производить до 15 тысяч зарядок в год.