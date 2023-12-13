Производство косметики и моющих средств выросло почти на 18% в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные предприятия за 10 месяцев 2023 года увеличили объем производства мыла, моющих, парфюмерных и косметических изделий на 17,6%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в столице работает свыше 30 предприятий, которые выпускают косметические, уходовые и гигиенические средства. На них деятельность осуществляют более 4 тысяч человек. Предприятия города выпускают средства для ухода за кожей лица и тела, мыло, лак для ногтей, тушь, краску для волос и другое.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что с января по октябрь этого года в Москве изготовили мыла, моющих, чистящих и полирующих средств более чем на 3 миллиарда рублей.

"Кроме того, в Москве произвели свыше 32 миллионов товаров для ухода за кожей и почти 20 миллионов средств для макияжа", – заключил он.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в поселении Щаповском появится производственный объект по выпуску строительных конструкций и материалов. Благодаря этому на новом предприятии смогут найти работу более 2,8 тысячи человек.

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