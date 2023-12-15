Инвестор построит объект транспортного обслуживания в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка для строительства объекта транспортного обслуживания в ЮЗАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Инфраструктура для обслуживания автотранспорта развивается в столице – происходит строительство парковок, автомастерских, заправок и автомоек. Для возведения подобных объектов инвесторы могут арендовать землю на городских торгах.

"По итогам аукциона заключен договор аренды земельного участка площадью 0,13 гектара в Северном Бутове. Победитель за два с половиной года возведет на нем объект транспортного обслуживания, площадь которого не должна превышать 963,9 квадратного метра", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Участок расположен на улице Поляны, по договору арендатор обязан в течение 12 месяцев получить разрешение на строительство и в течение еще 9 месяцев завершить работы нулевого цикла.

Информация о выставляемых на городские торги объектах публикуется на инвестиционном портале Москвы. Там можно найти подробную информацию о налоговых режимах, льготах и мерах поддержки, а также напрямую связаться с правительством Москвы.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года столица заключила более 60 соглашений в рамках данного проекта.

В рамках строительства объектов городской инфраструктуры построят образовательные и медицинские учреждения, офисы, заводы и логистические центры.

Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия