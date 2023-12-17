Столбики термометров в Москве поднимутся до 2 градусов тепла 18 декабря

По прогнозам синоптиков, ночью в понедельник, 18 декабря, в Москве ожидается около 0 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла. Плюсовая температура продержится всю предстоящую неделю.

Однако оттепель почти не повлияет на сугробы, которые образовались в Москве благодаря циклону Ваня. Морозы могут вернуться в столицу уже к 25 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.