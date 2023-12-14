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14 декабря, 12:45

Экономика

Путин: реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%

Путин: реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию

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Реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%, а реальные доходы населения – приблизительно на 5%. Об этом заявил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Тем временем безработица в России достигла исторически низкого уровня – 2,9%. Кроме того, президент упомянул ожидаемый рост ВВП на 3,5% и инфляцию на уровне 7,5–8%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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