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Владимир Путин подписал поправки в закон о занятости населения России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения в закон, в частности, устанавливают новый порядок для получения статуса безработного. Теперь решение о присвоении такого статуса будут принимать региональные ведомства, где человек был зарегистрирован. Если органы занятости не найдут человеку работу в течение 10 дней, то его будут считать безработным со дня подачи заявления.

Также в законе прописана поддержка и трудоустроенных россиян. Службы занятости будут оказывать поддержку работникам под риском увольнения, предпенсионерам, бывшим участникам СВО и членам их семей. В документе прописана ежегодная индексация минимального и максимального пособия по безработице.

Кроме того, власти расширили критерии, по которым служба будет искать нужную работу. Это не только размер будущей зарплаты, но и опыт человека, отдаленность места работы от места жительства, ограничения по здоровью, уточняется в документе.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в январе 2023 года. 30 ноября депутаты одобрили документ в третьем, окончательном чтении.

7 декабря изменения в базовый закон "О занятости населения в РФ" приняли и в Совфеде РФ. Предполагается, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года.

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