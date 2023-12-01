"Другие вызовы и проблемы": что изменилось в базовом законе "О занятости населения в РФ"

Новую версию базового закона о занятости в РФ приняли в Госдуме в третьем чтении. Основной акцент в документе был сделан на предотвращении безработицы в стране. Например, список критериев, по которым службы занятости подбирают подходящую для гражданин работу, расширили. Кроме того, предусматривается ежегодная индексации пособия по безработице. Рассказываем подробности.



Что изменилось?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В четверг, 30 ноября, Госдума в третьем чтении приняла новую версию базового закона "О занятости населения в РФ". Поправки были подготовлены группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что документ требовал обновления уже долгое время.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно.

В новой версии парламентарии сделали акцент на профилактике безработицы в стране. В документе появились определения таких понятий, как "самозанятость" и "занятость". Кроме того, уточняется, каких граждан можно считать безработными. Однако помощь окажут не только им. Поддержат и тех, кто ищет лучшие условия труда, но при этом все еще продолжает работать на старом месте. То же самое касается и сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения. Все они смогут обратиться в центр занятости за помощью.

Кроме того, в документе закрепляется приоритет трудоустройства участников СВО и членов их семей. Также закон предусматривает, что службы занятости будут индивидуально решать ситуацию каждого безработного. В частности, взаимодействие выстроят с учетом комплексной оценки профессиональных навыков человека.

Вместе с тем в документе уточняется понятие "подходящая работа" и расширен список критериев, по которым она подбирается для гражданина. Например, начнут учитывать не только размер предлагаемой зарплаты, но и такие факторы, как форма занятости и жизненная ситуация. Кроме того, ограничения по здоровью и отдаленность места проживания от работы.

Среди значительных нововведений – также положение о ежегодной индексации пособия по безработице. В настоящий момент в законодательстве нет подобной нормы. "Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", – говорится в документе.



"Закладывается новая идеология"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Обновленный закон улучшит ситуацию на рынке труда. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, документ является базой, на основе которой впоследствии будут разработаны другие меры помощи и поддержки. Но уже сейчас закон привнесет решение конкретных проблем.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Этим законом закладывается новая идеология, идеология непрерывной занятости. Идеология не "раздачи рыбы", а раздачи "удочек", указания на водоем и инструкций, как правильно рыбачить.

По словам депутата, будет оказана серьезная поддержка гражданам из группы риска. В частности, предполагается субсидирование работодателей за трудоустройство молодых специалистов, а также квотирование и содействие занятости лиц с ограниченными возможностями.

