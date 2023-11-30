ГД приняла базовый закон "О занятости населения в РФ"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект базового закона "О занятости населения в РФ".

Уточняется, что депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат парламента (ГД и Совфеда) Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли документ в Думу в январе.

Он определяет экономические, правовые, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения и уточняет такие понятия, как "занятые граждане", "занятость", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", "профилирование работодателей", "профилирование граждан, ищущих работу".

По мнению Володина, принятие нового закона "назрело давно", потому что действующий разрабатывался 30 лет назад. Он подчеркнул, что с тех пор появились "принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы".

Предположительно, основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.

Между тем показатель безработицы в Москве третий месяц подряд держится на рекордно низком уровне и составляет 0,32%. С начала года в столице на 17,1% снизилось число безработных, на данный момент оно составляет 23 300 человек.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что центры карьеры во многом помогли резко снизить уровень безработицы в России. Она уточнила, что по сравнению с 2000-ми годами этот показатель упал с 10 до 3%. Всего до конца этого года в России планируется открыть 550 модернизированных центров занятости.

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