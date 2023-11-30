Москвичам назвали самые популярные вакансии в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты промышленного сектора, IT, оптово-розничной торговли, сферы услуг и транспортно-логистической отрасли стали самыми востребованными на столичном рынке труда в 2023 году. Об этом Москве 24 рассказал первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин.

По его словам, всего в базе на сегодняшний день насчитывается более 450 тысяч вакансий, а на одного кандидата приходится 18 предложений о работе.





Роман Никитин первый замдиректора службы занятости населения города Москвы Рынок труда Москвы динамичен: для него характерны переходы из сферы в сферу, но для этого соискателю необходимо обладать широкой экспертизой, быстро воспринимать и анализировать информацию. Если раньше люди выбирали одну профессию и сферу на всю жизнь, то сейчас прослеживается линия на неоднократную смену карьерного вектора и на непрерывное обучение.

Никитин подчеркнул, что наиболее высокая потребность в кадрах на сегодняшний день – в промышленной отрасли. Каждая третья вакансия на рынке труда – предложение для квалифицированных рабочих. Промышленные предприятия активно ищут токарей, фрезеровщиков, слесарей, шлифовщиков, монтажников, регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей механосборочных работ, операторов станков с числовым программным управлением, наладчиков оборудования. Также востребованы инженеры-конструкторы, технологи и техники-электроники, испытатели.

"В будущем мы продолжим наблюдать повышенный спрос на рабочих специалистов, причем не только в промышленности. Тренд будет усиливаться из-за потребности в импортозамещении, локализации производств и, конечно, постоянного развития инфраструктуры города, строительства новых станций метро и других объектов. С увеличением спроса на "синих воротничков" отмечается и рост заработной платы таких специалистов", – отметил Никитин.

В сфере IT, телекоммуникаций и связи востребованы инженеры компьютерной обработки информации, эксперты в области информатики и вычислительной техники, инженеры по информационной безопасности, руководители проектных команд, аналитики больших данных, QA-инженеры, а также представители новых высокотехнологичных направлений – разработчики нейросетей, алгоритмов компьютерного зрения и автоматической обработки естественного языка.

В оптовой и розничной торговле ищут менеджеров по продажам, развитию бизнеса и закупкам, мерчендайзеров, работников торгового зала и продавцов-консультантов. Также перспективным для соискателей остается направление электронной коммерции: позиции специалистов по маркетплейсам и менеджеров интернет-магазинов, рассказал Никитин.

Компании сферы услуг и гостинично-ресторанного бизнеса приглашают на работу менеджеров по работе с клиентами, администраторов, тренеров, социальных работников, помощников по уходу. В транспортно-логистической отрасли востребованы автослесари, эксперты-автотехники, инженеры по безопасности, по обслуживанию транспорта, специалисты по организации перевозок, экспедиторы, инженеры путей сообщения, водители и монтеры путей, обратил внимание Никитин.





Роман Никитин первый замдиректора службы занятости населения города Москвы Практически неизменной в перспективе ближайших лет останется и потребность в представителях профессий в социальной сфере – специалистах, чья работа заключается в непосредственном контакте с людьми. Это учителя, врачи, психологи, тренеры, помощники по уходу, рекрутеры, HR-специалисты, социальные работники. То же самое касается и творческих профессий – художник, дизайнер, композитор, архитектор, журналист – и представителей сферы образования и науки.

В свою очередь, наиболее популярное направление для работы среди самозанятых и предпринимателей – сфера услуг. Многие жители столицы выбирают индустрию красоты и здорового образа жизни, становятся мастерами парикмахерского искусства, фитнес-тренерами, организаторами спортивных программ, стилистами-имиджмейкерами, мастерами ногтевого сервиса, визажистами. Популярно и оказание услуг повседневного спроса: курьерской доставки, клининга, грузоперевозок.

"Многие реализуют себя в сфере креативных индустрий – это дизайн, копирайтинг, фото- и видеосъемка, флористика, а также создание рукодельных товаров", – отметил Никитин.



Роман Никитин первый замдиректора службы занятости населения города Москвы Социальная сфера и образование тоже привлекательны для самозанятых и начинающих предпринимателей. Они становятся помощниками по уходу за детьми и пожилыми людьми, тьюторами и репетиторами.

Большой популярностью пользуется и платформенная занятость: многие самозанятые сотрудничают с маркетплейсами и агрегаторами в качестве контент-менеджеров, администраторов онлайн-магазинов, специалистов пунктов выдачи заказов, заключил эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что уровень безработицы составляет 0,32%. Этот показатель на 0,07 процентного пункта ниже аналогичных цифр января 2023 года.