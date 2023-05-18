Торжественная присяга учащихся кадетов и юнармейцев ФСО РФ прошла в Москве

Торжественная присяга учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО России прошла 18 мая на Соборной площади Московского Кремля. В ней приняли участие 150 кадетов и 80 юнармейцев, которым вручили парадные погоны, нагрудные знаки, береты и удостоверения.

В этом году впервые ребята выступили с показательными номерами – продемонстрировали фланкировку шашками и строевые приемы. Поддержать юных кадетов пришли родители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.