Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Торжественная присяга учащихся кадетов и юнармейцев ФСО РФ прошла в Москве

Торжественная присяга учащихся кадетов и юнармейцев ФСО РФ прошла в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Московской области до 20 мая

Синоптики рассказали, каких значений может достигнуть температура в столице 18 мая

Очевидцы показали кадры тополиного пуха в столице

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

"Актуальный репортаж": житель пятиэтажки заблокировал строительство для ЖК в Подмосковье

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 18 мая

Температура воздуха в столице может достигнуть отметки 30 градусов

В МГУ локализовали ситуацию с корью после подтверждения двух случаев заболевания

Торжественная присяга учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО России прошла 18 мая на Соборной площади Московского Кремля. В ней приняли участие 150 кадетов и 80 юнармейцев, которым вручили парадные погоны, нагрудные знаки, береты и удостоверения.

В этом году впервые ребята выступили с показательными номерами – продемонстрировали фланкировку шашками и строевые приемы. Поддержать юных кадетов пришли родители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика