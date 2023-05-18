В МГУ локализовали ситуацию с корью после подтверждения двух случаев заболевания

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В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова локализовали ситуацию с корью после подтверждения двух случаев заболевания. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Мы локализовали, ничего страшного... Приняли все необходимые меры", – передает РИА Новости его слова.

Садовничий отметил, что в вузе зафиксировали три случая подозрения заболевания корью. При этом подтвердились только два.

Ранее администрация МГУ решила перевести студентов Шуваловского корпуса на дистанционный режим обучения из-за одного случая заражения корью.

В столичном управлении Роспотребнадзора подтвердили информацию о случившемся. В связи с этим были приняты все меры во избежание распространения инфекции. В здании факультета специалисты провели дезинфекцию, а также организовали наблюдение за контактными лицами и вакцинацию учащихся и преподавателей.

