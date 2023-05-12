МГУ перевел студентов факультетов Шуваловского корпуса на дистант из-за случая кори

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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова решил перевести студентов Шуваловского корпуса на дистанционный режим обучения. Причиной такого решения стал один случай заражения корью, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"На месте работает Роспотребнадзор. Администрация университета получила предписание о проведении противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

Согласно информации столичного управления Роспотребнадзора, один из студентов исторического факультета университета заболел корью. В связи с этим были приняты все меры для избежания распространения инфекции.

"Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", – цитирует ведомство "Интерфакс".

В здании факультета специалисты провели дезинфекцию. Кроме того, они организовали наблюдение за контактными лицами, а также вакцинацию учащихся и преподавателей.

26 апреля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) выявили два случая подозрения на корь у студентов. На следующий день университет перевел на дистанционное обучение контактировавших с теми, у кого подозревают корь.

12 мая РГГУ снял все ограничения, введенные из-за вспышки кори. Сообщалось, что случаев дальнейшего распространения заболевания в университете не выявлено.

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