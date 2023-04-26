В РГГУ выявили два случая подозрения на корь у студентов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) выявили два случая подозрения на корь у студентов образовательного учреждения. Об этом говорится в телеграм-канале вуза.

"Согласно полученным сведениям от территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе, среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь", – указал университет.

Роспотребнадзор поручил вузу организовать профилактические мероприятия для непривитых, привитых однократно и не имеющих информации о вакцинации студентов.

До этого студентов одного из кампусов РТУ МИРЭА, который располагается на улице Стромынке в доме № 20, перевели на дистанционный режим обучения из-за выявленного случая кори.

Также случаи заболевания корью были выявлены в Московском политехническом университете и Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС". Учебное заведение ввело дистанционный формат обучения для некоторых студентов.