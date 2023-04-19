Случаи заболевания корью были выявлены в Московском политехническом университете

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В Московском политехническом университете выявили случай заболевания корью. Угрозы распространения заболевания по учебному заведению нет, заболевший был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют", – заявили в пресс-службе.

Представители университета добавили, что, согласно рекомендациям от Роспотребнадзора в учебном заведении выполняются все необходимые мероприятия в виде дезинфекции помещений, работы бактерицидных облучателей и проведения вакцинации для профилактики среди работников и студентов.

Еще два случая заболевания корью были выявлены в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС". Учебное заведение вводит дистанционный формат для некоторых студентов. Об этом сообщается на сайте университета.

"Чтобы не подвергать рискам свое здоровье и избежать опасных последствий серьезного заболевания, настоятельно просим вас пройти вакцинацию и ревакцинацию против кори", – указано в сообщении.

Отмечается, что студенты, которые не болели или не были вакцинированы дважды в жизни, переводятся на формат дистанционного обучения до 5 мая. Университет планирует провести проверку студентов, проживающих в общежитии.

Для контактных студентов предусмотрен карантин на 21 день, отмечается в сообщении.

Однако позже руководитель пресс-службы университета Наталья Селищева сообщила ТАСС, что подтвержденных случаев заболевания корью в МИСИС нет.

Ранее Московский авиационный институт (МАИ) планировал ввести режим дистанционного обучения на основной территории вуза из-за вспышки кори. В других корпусах обучение должно было проходить в очном формате.

Роспотребнадзор не подтвердил случай заболевания корью в МАИ, после чего представители университета сообщили, что ограничении на территории университета нет.

Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени Губкина заявлял об отправке студентов на внеплановые каникулы из-за одного случая заболевания корью. Учреждение организовало вакцинацию среди контактных лиц.

