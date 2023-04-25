Кампус РТУ МИРЭА на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори

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Студентов одного из кампусов РТУ МИРЭА, который располагается на улице Стромынке в доме № 20, перевели на дистанционный режим обучения из-за выявленного случая кори.

"В целях нераспространения инфекции на 20 дней все занятия этого кампуса пройдут в дистанционном режиме", – передает Агентство "Москва" сообщение вуза.

Ранее случаи заболевания корью были выявлены в Московском политехническом университете и Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС". Учебное заведение ввело дистанционный формат обучения для некоторых студентов.

Роспотребнадзор объяснил, что рост заболеваемости корью в целом по России связан с традиционным периодом цикличности. Подобное происходит из-за постепенного накопления людей, которые не имеют иммунитет к заболеванию.

Несмотря на рост числа случаев кори, в РФ не считают необходимым вводить ограничения. При этом, как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, все меры реагирования на распространение известны и закреплены за регионами.

