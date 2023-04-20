Вирусолог назвал группы риска по заражению корью

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Дети и взрослые, которые не были вакцинированы от кори, находятся в группе риска по заражению этим заболеванием. Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи заболевания корью были выявлены в 44 субъектах РФ. Однако они ограничиваются локальными очагами, которые получается быстро пресечь. Поэтому в сложившейся ситуации вводить в России ограничительные системные меры по кори не требуется, пояснила Попова.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Все, кто не прививался, находятся в группе риска по заражению корью. Это как дети, так и взрослые. Вакцинация обычно проводится в годовалом возрасте, ревакцинация – в шестилетнем. Если пропущены эти сроки, то можно все равно вакцинироваться.

Альтштейн также добавил, что перенесшие корь ранее вряд ли смогут заболеть снова. "Как правило, корью повторно люди не заражаются", – говорит вирусолог.

Специалист отметил, что инфекция сначала проявляется как обычное простудное заболевание. "Это кашель, насморк, чихание, высокая температура, слабость. Особенность кори – это сыпь. Уже на второй день заболевания можно обнаружить белые пятна на слизистой полости рта. Они считаются очень надежным признаком кори. Через несколько дней сыпь появляется сначала на лице, на шее, потом спускается на тело, руки и ноги", – заключил Альтштейн.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил риски эпидемии кори в РФ. Эксперт отметил рост числа случаев заражения этой болезнью в стране. При этом у россиян имеется определенный коллективный иммунитет к инфекции, указал он. Таким образом, эпидемии в России ожидать не стоит, считает Чепурнов.

