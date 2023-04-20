В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ не требуется вводить ограничительных мер из-за кори

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Каких-либо ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией с корью на территории России абсолютно не требуется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Во время визита в Саратов она заявила, что эпидситуация в государстве по этому недугу осложняется. Однако, подчеркнула Попова, ведомство готовило все российские регионы к этому. На сегодняшний день корь зафиксирована в 44 субъектах, но она ограничивается локальными очагами, которые удается быстро купировать, отметила глава Роспотребнадзора.

В этой связи никаких ограничительных системных мер не требуется. В некоторых местах они локальные и проходят достаточной безболезненно и спокойно. Попова заявила, что все меры реагирования известны и хорошо прописаны.

"Первое – это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали подчищающую иммунизацию, уже привиты", – рассказала Попова.

Глава ведомства добавила, что кампания по этому вопросу продолжается достаточно активно. Корь представляет собой давно известное заболевание, которое медики хорошо изучили. Недуг можно купировать отечественной вакциной, что на данный момент и происходит, заключила Попова.

Ранее в Депздраве Москвы рассказали, что противокоревые вакцины, использующиеся в столице, не вызывают осложнений и проверены временем. В ведомстве поделились, что препараты содержат ослабленный вирус, который не приводит к заболеванию. Он только помогает организму выработать иммунитет.