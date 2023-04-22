Почти 200 случаев заболевания корью выявили в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Дагестане зарегистрировали 188 случаев заражения корью. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В Республике Дагестан зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. Случаи заболевания регистрируются среди лиц, не привитых против кори", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что случаи заболевания корью фиксировались в регионе еще в феврале 2023 года, однако тогда они были единичными. Инфекция не распространялась среди населения.

Распространение инфекционного заболевания сейчас в Дагестане связывают с прибывшими из стран ближнего зарубежья мигрантами, а также лицами, ранее не прошедшими вакцинацию.

Рост заболеваемостью корью в целом по России ведомство связывает с традиционным периодом цикличности. Подобное происходит из-за постепенного накопления людей, которые не имеют иммунитет к заболеванию.

Несмотря на рост числа случаев кори в РФ не считают необходимым вводить ограничения. При этом, как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, все меры реагирования на распространение известны и закреплены за регионами.

