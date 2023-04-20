ФМБА России создало тест-систему для быстрого выявления кори

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало тест-систему для выявления кори до появления симптомов заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА России.

"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Игоревны Скворцовой разработана тест-система для выявления РНК вируса кори в режиме реального времени, еще до появления клинических симптомов", – отметили в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каких-либо ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией с корью на территории России абсолютно не требуется.

По словам Поповой, на сегодняшний день корь зафиксирована в 44 субъектах, но она ограничивается локальными очагами, которые удается быстро купировать. В некоторых местах они локальные и проходят достаточной безболезненно и спокойно.

Глава ведомства сказала, что корь представляет собой давно известное заболевание, которое медики хорошо изучили. Недуг можно купировать отечественной вакциной, что на данный момент и происходит.

