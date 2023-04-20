16:52Общество
ФМБА России создало тест-систему для быстрого выявления кори
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало тест-систему для выявления кори до появления симптомов заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА России.
"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Игоревны Скворцовой разработана тест-система для выявления РНК вируса кори в режиме реального времени, еще до появления клинических симптомов", – отметили в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каких-либо ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией с корью на территории России абсолютно не требуется.
По словам Поповой, на сегодняшний день корь зафиксирована в 44 субъектах, но она ограничивается локальными очагами, которые удается быстро купировать. В некоторых местах они локальные и проходят достаточной безболезненно и спокойно.
Глава ведомства сказала, что корь представляет собой давно известное заболевание, которое медики хорошо изучили. Недуг можно купировать отечественной вакциной, что на данный момент и происходит.
Россиянам рассказали о ситуации с корью и скарлатиной в стране
Читайте также