Рост заболеваемости корью связан с традиционным периодом цикличности – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает ТАСС.

"Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения", – указали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре признали рост заболеваемости с конца 2022 года и сообщили, что в эпидемический процесс включаются граждане, не привитые против кори, а также непривитые лица, которые прибыли в страну из-за рубежа. Согласно заявлению ведомства, порядка 10% выявленных случаев заболеваемости корью приходится на мигрантов.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство России создало тест-систему для выявления кори в реальном времени. С ее помощью заболевание можно обнаружить еще до появления первых симптомов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что каких-либо ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией с корью на территории России абсолютно не требуется.

По словам Поповой, на сегодняшний день корь зафиксирована в 44 субъектах, но она ограничивается локальными очагами, которые удается быстро купировать.