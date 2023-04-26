В Минздраве рассказали, кому необходимо привиться от кори

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В рамках проводимой в России "подчищающей" иммунизации вакцинации против кори подлежат дети и взрослые до 35 лет, которые не болели корью, не были привиты от кори или были привиты однократно, а также те, кто не имеет сведений о прививках, в том числе люди, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы, мигранты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава Романа Полибина.

Он напомнил, что, согласно Национальному календарю профилактических прививок, каждый ребенок должен получить две прививки от кори. Именно поэтому в рамках иммунизации люди, имеющие лишь одну прививку в анамнезе, подлежат однократному введению вакцины, а остальным рекомендовано введение двух прививок.

При этом приоритетными являются лица до 55 лет, которые относятся к группам риска и работают в условиях факторов, способствующих распространению инфекции: работники медорганизаций, образовательных учреждений, торговых, транспортных, коммунальных компаний и прочие.

Тем, кто не знает свой вакцинальный статус, целесообразно провести иммунизацию, так как такая группа на сегодняшний день находится на втором месте в структуре заболевших после непривитых, отметил эпидемиолог.

Полибин также напомнил, что выявление случаев кори не является противопоказанием к проведению иммунизации. По словам врача, для предотвращения распространения инфекции нужно привить 95–98% страны.

Ранее сообщалось, что в Дагестане зарегистрировали 188 случаев заражения корью. В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что случаи заболевания корью фиксировались в Дагестане еще в феврале 2023 года, однако тогда они были единичными. Инфекция не распространялась среди населения.

В целом рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что в эпидемический процесс включаются граждане, не привитые против кори, а также непривитые лица, которые прибыли в страну из-за рубежа. Согласно заявлению ведомства, порядка 10% выявленных случаев заболеваемости корью приходится на мигрантов.