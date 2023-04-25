Инфекционист назвала основные симптомы столбняка

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Мышечные спазмы, болевые синдромы, болезненные реакции на яркий свет и громкий звук, судороги, а также проблемы с дыханием могут указывать на развитие столбняка. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Врач-инфекционист Елена Мескина указала на важность прививки от столбняка, поскольку заразиться им относительно несложно, а лечение занимает много времени.

По словам специалиста, столбняк может развиваться и не проявлять себя от нескольких дней до нескольких недель: все зависит от иммунитета человека и его генетических особенностей. Однако Мескина рекомендует не дожидаться появления признаков заболевания.

"Лучшая профилактика – это прививка. Но если вы получили нечаянно глубокий порез, предположим, в рану попала земля, в срочном порядке нужно обращаться в поликлинику, чтобы врачи ввели столбнячный антитоксин во избежание тяжелых последствий", – отметила Мескина.

Ранее заместитель главврача Центра медицинской профилактики Депздрава Москвы Людмила Большакова призвала дачников вакцинироваться от столбняка перед началом лета. Особенно это важно для тех, кто не делал прививку больше 10 лет. По ее словам, заразиться столбняком можно даже через ссадину или царапину.

