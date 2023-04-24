Врач призвала дачников вакцинироваться от столбняка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перед началом летнего сезона взрослым, в частности дачникам и сельскохозяйственным работникам, необходимо вакцинироваться от столбняка, если прививка не делалась более 10 лет. Об этом сообщила заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова.

"Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания", – цитирует эксперта РИА Новости.

Врач подчеркнула, что вакцинация является единственной мерой защиты от заболевания. Опасность инфекции заключается в том, что она поражает нервную систему и имеет высокий риск летального исхода.

Заразиться столбняком можно через ссадину или царапину, однако чаще всего инфицирование происходит через глубокие раны. Чаще всего возбудитель заболевания встречается в почве или на предметах, загрязненных землей. Этим и объясняется высокий риск заражения для группы дачников и сельскохозяйственных работников.

"После того, как человек заразился столбняком, начинается инкубационный период, который длится от одной до трех недель. После проявляются первые симптомы: появляются тянущие боли в области раны, бессонница и головные боли, усиливаются рефлексы мышц, они становятся напряженнее", – пояснила специалист.

При получении серьезной травмы во время работ с землей Большакова рекомендовала незамедлительно обратиться к специалистам. Они окажут помощь и предложат вакцинироваться. Вакцина обычно содержит компоненты против столбняка и дифтерии.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко сообщила, что с приходом дачного сезона любители садоводства могут столкнуться с обострением остеохондроза и сердечно-сосудистых заболеваний. Избежать проблем с позвоночником можно путем использования тележек, которые позволят транспортировать материалы без нагрузки на спину, пояснила эксперт.

