Врач рассказал, в каких случаях можно умереть от царапины

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Бактерии могут вызвать сепсис даже при обычной царапине. Об этом "Пятому каналу" рассказал пластический хирург Евгений Добрейкин.

Эксперт пояснил, что при сепсисе инфекция попадает в общий кровоток и запускает воспалительную реакцию. По его словам, бактерии путешествуют по кровеносному руслу и выделяют токсины. Это запускает токсический септический шок. Вместе с тем Добрейкин добавил, что такое не происходит часто, но "может иметь место".

Хирург посоветовал при повреждении обработать поверхность антисептиком, заклеить пластырем или забинтовать. При ухудшении ситуации следует обратиться к врачу.

"На этапе лечения очень важно сделать дифференциальную диагностику характера повреждения: было ли обычная ссадина с дальнейшим занесением бактериальной инфекции, либо это было, может быть, какое-то повреждение, и симптомы уже привели к симптомам столбняка, то есть, соответственно, лечение должно быть другое, либо это был укус бешеного животного", – объяснил Добрейкин.

Врач пояснил, что при хорошем иммунитете обычная царапина не сможет доставить никаких проблем. В этом случае организм самостоятельно ее вылечит и справится с инфекцией.

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