Врач заявила, что здоровое питание может снизить риски серьезных болезней

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Здоровое питание может существенно снизить риски развития инфаркта миокарда, инсульта и сахарного диабета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Аллу Погожеву.
По ее словам, злоупотребление сахаром, мучными изделиями и мясом негативно влияет на состояние здоровья. Специалист отметила важность достаточного количества овощей и фруктов в рационе человека.
"Мужчины употребляют фрукты где-то в 35% случаев, и только 45–50% женщин употребляют фрукты и ягоды", – подчеркнула Погожева.
Эксперт посоветовала обращать внимание на количество соли в рационе. По ее словам, люди переедают соль на 222% и сахар – на 122% от рекомендуемых ВОЗ порций. Погожева добавила, что нужно стремиться свести употребление соли к 5 граммам.
"Наше население, где-то 65%, потребляет больше 8 граммов соли. И в основном более 80% соли поступает к нам с продуктами промышленного производства", – пояснила Погожева.
Специалист рекомендовала снижать потребление консервов и полуфабрикатов.
Ранее сообщалось, что искусственные подсластители могут нанести вред здоровью кишечника. При проникновении бактерий в кишечник существует риск развития инфекции, сепсиса или полиорганной недостаточности. По данным исследования, искусственные подсластители также оказывают влияние на баланс кишечной микробиоты, непереносимость глюкозы.
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