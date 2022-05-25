Диетолог рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами

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Диетолог Сара Гароне рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.
"Овсянка оказывает положительное воздействие на ЖКТ, так как богата клетчаткой, антиоксидантами и другими питательными веществами", – заявила специалист.
Гароне подчеркнула, что постоянное употребление овсяных отрубей со временем помогает отказаться от слабительных средств, которые могли быть необходимы ранее. Кроме того, этот продукт способствует уменьшению газообразования и напряжения в кишечнике.
Овсянка может быть полезной для худеющих, поскольку замедляет пищеварение и позволяет дольше сохранить чувство сытости. Помимо этого, отруби снимают воспалительные процессы в кишечнике и подходят для профилактики здоровья сердца и сосудов за счет снижения уровня холестерина.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 предупредила, что чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма. По словам эксперта, продукт стоит есть примерно три раза в неделю.
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