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Общество

10:44

Диетолог рассказала, какие продукты полезно есть в первой половине дня

обществоеда

Фото: depositphotos/bhofack2

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что в первой половине дня полезно есть овощи, фрукты, ягоды, каши и злаки. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, из напитков лучше подойдут овощные и фруктовые смузи, а также коктейли на основе альтернативного молока.

Дюваль подчеркнула, что предпочтение желательно отдавать сложным углеводам. В течение дня полученная энергия может быть преобразована в физическую активность.

"Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса. Напитки – смузи на базе овощей и фруктов, коктейли из молока растительного происхождения: из круп или орехов. В первой половине дня лучше пить крепкий и свежезаваренный чай, для вечера он не подойдет из-за тонизирующего действия", – пояснила диетолог.

Она добавила, что от кофе вообще лучше отказаться, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее россиян предупредили об опасности употребления на завтрак фруктовых йогуртов. Дело в том, что в них может присутствовать добавленный сахар. При употреблении подобных продуктов человек вскоре снова чувствует голод. Это связано с тем, что после такой еды в крови происходит быстрый подъем уровня сахара, а затем его спад. Эти скачки не только толкают к перееданию, но и способны вызвать развитие диабета на фоне инсулинорезистентности.

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