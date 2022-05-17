Диетолог назвал самые вредные фрукты при похудении

Фото: depositphotos/Nolonely

Диетолог Майкл Мосли назвал фрукты, которые мешают похудению, сообщает Daily Express.

По его словам, очень много сахара содержится в манго, дынях и ананасах.

"В одном манго среднего размера содержится 45 граммов сахара. Для сравнения, в одной чашке винограда – 23 грамма, в чашке малины – пять граммов, а в целом авокадо – 1,33 грамма сахара", – отметил он.

Мосли рекомендовал людям, которые хотят похудеть, не есть фрукты с высоким содержанием сахара. Он посоветовал отдавать предпочтение яблокам, винограду, ягодам, несоленым орехам и овощам.

Диетолог добавил, что среднестатистическому здоровому взрослому человеку нужно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей в день.

Ранее диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина рассказала, что употребление фруктовых йогуртов на завтрак может привести к набору веса и диабету. По ее словам, завтрак должен насытить организм энергией, чтобы ее хватило до обеда.

