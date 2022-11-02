Терапевт рассказала, о каких болезнях говорят судороги

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Судороги могут возникать при заболеваниях сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, а также при дефиците микроэлементов и других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Судорога – это непроизвольные мышечные сокращения, которые имеют приступообразный характер. Если она затрагивает отдельные мышцы или их группу, то называется местной. Существуют также общие судороги. Под этим названием понимается сокращение сразу нескольких групп мышц.

"Когда возникает общая судорога, это заболевание центральной нервной системы, то есть это связано с поражением нервных клеток", – говорит Романенко.

Местные судороги обычно связаны с локальными проблемами в организме. Они могут возникать при нарушении обмена веществ, инфекциях и интоксикации, в частности при отравлении алкоголем, или при высокой температуре, перечисляет врач. Кроме того, судороги иногда появляются и при сахарном диабете.

"Из инфекций есть такие заболевания, как столбняк, бешенство, которые могут приводить к возникновению судорог", – уточнила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Судороги может провоцировать и нарушение в сердечно-сосудистой системе. Допустим, нарушение проводимости сердца, в частности АВ-блокада. Снижение давления тоже может привести к судороге.

Кроме того, судорога может возникнуть при почечной или печеночной недостаточности, продолжает врач.

"Судороги также могут появляться при снижении уровня кальция, при повышении уровня калия, при низком уровне магния в крови. То есть так называемые электролитные нарушения тоже способны их провоцировать", – объясняет специалист.

Однако судороги необязательно должны быть связаны с определенными заболеваниями. Иногда они возникают, если человек замерз или перегрелся, привела пример Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Судороги также могут появиться при передозировке некоторых лекарственных препаратов, которыми мы лечим нервную систему, и при передозировке обезболивающими препаратами.

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