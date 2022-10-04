Врач назвала неожиданные причины онемения рук

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Онемение рук может быть связано с дефицитом магния, долгой работой за компьютером, а также с рассеянным склерозом. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента РФ Полина Ермолова.
"Это симптом очень частый, особенно для жителей мегаполисов. Причин у него может быть множество, такие как остеохондроз, грыжа позвоночника, в том числе нехватка витаминов и минералов", – перечисляет эксперт.
По словам врача, у жителей мегаполиса онемение рук в основном связано с недостатком витаминов и минералов.
Еще одна причина онемения рук – слишком долгая работа за компьютером, продолжает специалист. В результате возникает туннельный синдром, в частности синдром запястного канала, добавила она.
"Это компрессионно-ишемическое воздействие на срединный нерв (один из основных нервов кисти. – Прим. ред.), проходящий в карпальном (запястном. – Прим. ред.) канале. В основном это возникает из-за каких-то травм или особенностей строения карпального канала. Кстати говоря, у женщин он гораздо уже, чем у мужчин, поэтому эта патология у женщин возникает гораздо чаще", – пояснила Ермолова в интервью программе "Доктор 24".
Для профилактики эксперт советует офисным работникам периодически разминать руки, чтобы ткани лучше кровоснабжались. Также поможет сгибание, разгибание и круговые движения кистью, говорит терапевт.
Вместе с тем онемение рук может возникать и в связи с более серьезными причинами. В частности, речь идет про тяжелое аутоиммунное заболевание – рассеянный склероз, при котором поражается миелиновая (по сути, изоляционная. – Прим. ред.) оболочка нерва и нарушается передача нервных импульсов, уточнила Ермолова.
"Нерв как бы оголяется, и постепенно функция некоторых органов перестает действовать. Онемение рук может быть одним из первых и самых безобидных симптомов этого заболевания", – отметила она.
Покалывания в пальцах или онемение руки может быть симптомами надвигающейся мигрени, продолжает эксперт.
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