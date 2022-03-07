Невролог назвал самую частую причину онемения рук

Фото: depositphotos/dedivan1923

Стала известна наиболее частая причина онемения рук. Об этом рассказал невролог Юрий Андрусов в интервью Ura.ru.

Специалист объяснил, что чаще всего онемение пальцев рук происходит из-за поражения нервов.

"Самой частой причиной такого онемения являются, так называемые, туннельные синдромы", – сообщил Андрусов.

Туннельный синдром возникает при защемлении нерва в запястье. Кроме того, он возникает при отечности или сжатии нерва, отечности запястного канала или воспалении сухожилий.

Ранее невролог Александр Евдокимов объяснил, почему может дергаться глаз. В частности, тик может появиться из-за перенапряжения, которое возникает после постоянного нахождения у компьютера, планшета или телефона.