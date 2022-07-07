Эксперт рассказал, какие признаки указывают на развитие туннельного синдрома запястья

Ноющая боль, покалывание и жжение в области пальцев рук не только доставляют дискомфорт, но могут быть признаками развивающейся болезни. Рассказываем, чем опасен туннельный синдром запястья и можно ли его вылечить.

Виноват ли компьютер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Под туннельным синдромом часто подразумевают проблему с запястным каналом – самую распространенную форму среди подобных невропатий, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед Алексей Павлов.

Болезнь возникает, когда в суставе сдавливается срединный нерв. Предрасполагающим фактором для возникновения синдрома является врожденная или наследственная анатомическая узость пространства, по которому проходят нервные пучки.





Алексей Павлов травматолог-ортопед Способствовать развитию синдрома действительно могут профессиональные факторы. Например, когда человеку на работе приходится долго удерживать кисти в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания.

В зоне риска не только представители IT-профессий, но и все специалисты, которые часто пользуются компьютерной мышью и клавиатурой: программисты, наборщики, редакторы и так далее. Еще заболевание "выбирает" фотографов, музыкантов и швей.

Развитие синдрома также способны спровоцировать интенсивные нагрузки на лучезапястный сустав и воздействие локальной или общей вибрации. Поэтому болезни могут быть подвержены механики, слесари, бурильщики, шлифовщики и водители.





Алексей Павлов травматолог-ортопед В целом "запустить" начало синдрома могут любые факторы, вызывающие сужение канала запястья. Это травмы, такие заболевания, как ревматоидный артрит, воспаление сухожилия мышцы и ее оболочки, сахарный диабет, гипотиреоз и другие.

Причиной развития заболевания также может стать избыточная масса тела, нехватка витаминов и состояния, сопровождающиеся гормональными нарушениями, например беременность. У женщин синдром в целом встречается чаще, чем у мужчин. Еще в зоне риска люди в возрасте от 30 до 60 лет и те, кто имеет вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем.

Симптомы и последствия

При развитии синдрома запястного канала человек начинает чувствовать онемение, ощущение мурашек, покалывание и жжение в области большого, указательного, среднего и безымянного пальцев кисти, объяснил травматолог.

Дополнительно могут появиться ноющие, иногда жгучие болевые ощущения. Данные симптомы возникают постепенно в течение одного месяца и далее становятся более интенсивными.

При выраженной степени заболевания человек может чувствовать слабость мышц в пальцах и лучезапястном суставе. Иногда нарушается кровоснабжение, начинаются отеки в области кисти.





Алексей Павлов травматолог-ортопед Главное осложнение синдрома запястного канала – необратимое поражение срединного нерва. Оно приводит к расстройствам чувствительности в области его иннервации (снабжения органов и тканей нервами), а также к слабости мышц кисти, за движение которых нерв отвечает.

В результате человек не может нормально пользоваться рукой. У некоторых пациентов еще и развивается стойкий хронический болевой синдром в области кисти и запястья, который с трудом поддается лечению.

Как лечить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы не допустить усугубления синдрома и развития осложнений, важно выявить заболевание на ранних стадиях. В первую очередь за диагностикой обращаются к неврологу, который осматривает область кисти и опрашивает пациента.

"Электронейромиография помогает выяснить, насколько поражен срединный нерв. Она также показывает скорость проведения импульса по нерву. В последнее время в процессе диагностики все чаще используют УЗИ, КТ и МРТ", – рассказал врач.

Единого подхода к лечению пациентов с синдромом запястного канала не существует, хотя методов множество. Начальная терапия часто заключается в корректировке образа жизни: нормализации веса, отказе от вредных привычек, исключении некоторых профессиональных факторов. Правда, результативность всех этих мероприятий часто оказывается крайне низкой.





Алексей Павлов травматолог-ортопед Эффективность и безопасность показал метод ортезирования запястья, при котором лучезапястный сустав фиксируют в физиологическом положении.

При комплексном лечении применяют мануальную терапию, физиотерапию и кинезиотейпирование, при котором на кожу накладывают эластичные цветные ленты. Но данные об эффективности всех этих методов противоречивы.

Чтобы уменьшить воспаление и отек в области запястного канала, используют медикаментозное лечение и блокады. Это помогает прервать симптомы, но только на некоторое время.





Алексей Павлов травматолог-ортопед Из всех существующих на данный момент методов лечения лучший результат дает оперативное вмешательство. Операция позволяет высвободить срединный нерв от сдавливающих его структур и нормализовать давление внутри запястного канала.

Уже через две недели после операции люди могут вернуться к своей профессиональной деятельности. Но проблема в том, что даже после хирургического вмешательства в одном из трех случаев возможен рецидив заболевания в первые пять лет, предупредил врач.

Он также отметил, что в настоящее время нет достоверных научных данных о том, что какое-либо консервативное лечение точно может предотвратить усиление синдрома запястного канала.