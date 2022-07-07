Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:00

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, какие признаки указывают на развитие туннельного синдрома запястья

Болезнь "айтишников": как определить у себя развитие туннельного синдрома запястья
общество

Ноющая боль, покалывание и жжение в области пальцев рук не только доставляют дискомфорт, но могут быть признаками развивающейся болезни. Рассказываем, чем опасен туннельный синдром запястья и можно ли его вылечить.

Виноват ли компьютер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Под туннельным синдромом часто подразумевают проблему с запястным каналом – самую распространенную форму среди подобных невропатий, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед Алексей Павлов.

Болезнь возникает, когда в суставе сдавливается срединный нерв. Предрасполагающим фактором для возникновения синдрома является врожденная или наследственная анатомическая узость пространства, по которому проходят нервные пучки.

Способствовать развитию синдрома действительно могут профессиональные факторы. Например, когда человеку на работе приходится долго удерживать кисти в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания.
Алексей Павлов
травматолог-ортопед

В зоне риска не только представители IT-профессий, но и все специалисты, которые часто пользуются компьютерной мышью и клавиатурой: программисты, наборщики, редакторы и так далее. Еще заболевание "выбирает" фотографов, музыкантов и швей.

Развитие синдрома также способны спровоцировать интенсивные нагрузки на лучезапястный сустав и воздействие локальной или общей вибрации. Поэтому болезни могут быть подвержены механики, слесари, бурильщики, шлифовщики и водители.

В целом "запустить" начало синдрома могут любые факторы, вызывающие сужение канала запястья. Это травмы, такие заболевания, как ревматоидный артрит, воспаление сухожилия мышцы и ее оболочки, сахарный диабет, гипотиреоз и другие.
Алексей Павлов
травматолог-ортопед

Причиной развития заболевания также может стать избыточная масса тела, нехватка витаминов и состояния, сопровождающиеся гормональными нарушениями, например беременность. У женщин синдром в целом встречается чаще, чем у мужчин. Еще в зоне риска люди в возрасте от 30 до 60 лет и те, кто имеет вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем.

Симптомы и последствия

Фото: depositphotos/KarynaChe

При развитии синдрома запястного канала человек начинает чувствовать онемение, ощущение мурашек, покалывание и жжение в области большого, указательного, среднего и безымянного пальцев кисти, объяснил травматолог.

Дополнительно могут появиться ноющие, иногда жгучие болевые ощущения. Данные симптомы возникают постепенно в течение одного месяца и далее становятся более интенсивными.

При выраженной степени заболевания человек может чувствовать слабость мышц в пальцах и лучезапястном суставе. Иногда нарушается кровоснабжение, начинаются отеки в области кисти.

Главное осложнение синдрома запястного канала – необратимое поражение срединного нерва. Оно приводит к расстройствам чувствительности в области его иннервации (снабжения органов и тканей нервами), а также к слабости мышц кисти, за движение которых нерв отвечает.
Алексей Павлов
травматолог-ортопед

В результате человек не может нормально пользоваться рукой. У некоторых пациентов еще и развивается стойкий хронический болевой синдром в области кисти и запястья, который с трудом поддается лечению.

Как лечить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы не допустить усугубления синдрома и развития осложнений, важно выявить заболевание на ранних стадиях. В первую очередь за диагностикой обращаются к неврологу, который осматривает область кисти и опрашивает пациента.

"Электронейромиография помогает выяснить, насколько поражен срединный нерв. Она также показывает скорость проведения импульса по нерву. В последнее время в процессе диагностики все чаще используют УЗИ, КТ и МРТ", – рассказал врач.

Единого подхода к лечению пациентов с синдромом запястного канала не существует, хотя методов множество. Начальная терапия часто заключается в корректировке образа жизни: нормализации веса, отказе от вредных привычек, исключении некоторых профессиональных факторов. Правда, результативность всех этих мероприятий часто оказывается крайне низкой.

Эффективность и безопасность показал метод ортезирования запястья, при котором лучезапястный сустав фиксируют в физиологическом положении.
Алексей Павлов
травматолог-ортопед

При комплексном лечении применяют мануальную терапию, физиотерапию и кинезиотейпирование, при котором на кожу накладывают эластичные цветные ленты. Но данные об эффективности всех этих методов противоречивы.

Чтобы уменьшить воспаление и отек в области запястного канала, используют медикаментозное лечение и блокады. Это помогает прервать симптомы, но только на некоторое время.

Из всех существующих на данный момент методов лечения лучший результат дает оперативное вмешательство. Операция позволяет высвободить срединный нерв от сдавливающих его структур и нормализовать давление внутри запястного канала.
Алексей Павлов
травматолог-ортопед

Уже через две недели после операции люди могут вернуться к своей профессиональной деятельности. Но проблема в том, что даже после хирургического вмешательства в одном из трех случаев возможен рецидив заболевания в первые пять лет, предупредил врач.

Он также отметил, что в настоящее время нет достоверных научных данных о том, что какое-либо консервативное лечение точно может предотвратить усиление синдрома запястного канала.

Читайте также

Трошина Любовь

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать