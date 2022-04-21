Врач рассказал, почему у молодых могут болеть колени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал Москве 24, что у молодых людей могут болеть колени из-за избыточного веса, долгого нахождения в неправильной позе, а также при ношении обуви на каблуках и плоской подошве.
По словам специалиста, инфекции, передающиеся половым путем, могут спровоцировать появление реактивного артрита, из-за которого и болят коленные суставы.
"В ответ на внедрение хламидий или бактерий, вызывающих гонорею, возникает ситуация, когда вырабатывается иммунитет, иммунные комплексы. И этими иммунными комплексами повреждаются суставы. Чаще всего большие, как правило, коленные. Также и сами бактерии могут участвовать в повреждении этих суставов", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".
В этом случае терапевт советует обратиться к врачу-урологу и врачу-инфекционисту. Некоторые молодые люди любят много и часто поесть. Но специалист предупреждает, что даже 3–4 лишних килограмма способны сильно воздействовать на суставы.
Коленные суставы могут болеть и у тех, кто проводит много времени в неправильной позе, например подкладывает ноги под ягодичную область, говорит терапевт.
"Колено в таком случае имеет нарушенное кровоснабжение. Происходит перераспределение нагрузки и растяжение некоторых суставных хрящей. В результате случаются ранние проявления артроза, они в последующем дадут о себе знать", – объясняет эксперт.
Вызывать боль в коленях может и частое ношение обуви на каблуках или плоской подошве, продолжает Алексей Жито. "При ношении обуви на каблуках происходит избыточная нагрузка на внутреннюю поверхность коленного сустава. Если же мы носим плоскую обувь, то, наоборот, на наружную. В результате постепенно происходит перераспределение хрящевой ткани, ее атрофия с последующим формированием анатомических изменений", – уточнил врач.
Чтобы определить, все ли в порядке с коленными суставами, достаточно пройти простую диагностику: подняться и спуститься по лестнице. Если в это время в области коленей возникают болевые ощущения, следует обратиться к врачу и пройти обследование, говорит эксперт.
Ранее россиян предупредили, что о травмах и дистрофических изменениях хряща может свидетельствовать хруст в коленях. По словам врач-ревматолога, доктора медицинских наук, руководителя Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирины Меньшиковой, с этой проблемой сталкиваются как пожилые, так и молодые люди.
У первых хруст в коленях обычно связан с остеоартрозом и остеоартритом. У вторых – зачастую является проявлением травмы.
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