В Роспотребнадзоре заявили, что 97% детей получили прививку от кори

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Охват детей, привитых в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в РФ, составляет 97%. Всего в стране удалось привить более 500 тысяч граждан, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И мы эту работу продолжаем и должны за следующий месяц привить значительную часть людей, которые пока, по нашим данным, иммунитета не имеют", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

На территории РФ охват вакцинаций среди детей составляет 97%, это свидетельствует о том, что почти все дети страны смогли привиться против заболевания, добавила Попова.

"Общее количество детей, заболевших корью в РФ, составляет чуть больше тысячи", – сказала руководитель Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что рост заболеваемости корью в РФ с конца прошлого года связан с традиционным периодом цикличности. Он обусловлен потеплением и постепенным накоплением населения, у которого нет иммунитета.

До этого Попова заявляла, что в свази с эпидемиологической ситуацией относительно кори, на территории РФ не планируется вводить какие-либо ограничения. Она отметила, что эпидситуация в государстве осложняется, но ведомство смогло подготовить все российские регионы к этому.

Попова добавила, что на сегодняшний день корь зафиксирована в 44 субъектах, но она ограничивается локальными очагами, которые удается быстро купировать.

