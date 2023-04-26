В частных клиниках Москвы возникла нехватка вакцин от кори – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На фоне повышения спроса на вакцинацию от кори весной 2023 года столичные частные клиники столкнулись с нехваткой однокомпонентного препарата для профилактики заболевания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей медицинских сетей.

Вакцины отсутствуют в учреждениях МЕДСИ, "АВС-медицина", "Евромедклиник", "Юниклиник", "Медлайн-сервис" и "Центравиамед". При этом в "Медскане" и "Инвитро" вакцина есть в наличии.

По данным "Медскана", спрос на вакцинацию от кори однокомпонентной вакциной за первые 3 месяца 2023 года вырос в разы в сравнении с годовыми результатами 2022 года. Спрос на комбинированную вакцину (корь, краснуха и паротит) в 2023 году вырос на 66%.

В "Инвитро" сообщили, что за первый квартал 2022 года от кори привили 77 человек. За первый квартал 2023 года в Москве вакцинацию прошел уже 381 человек.

Вакцинация от кори в частной клинике обойдется москвичу примерно в 1,2–3 тысячи рублей.

Право на производство вакцины от кори зарегистрировано на НПО "Микроген", Serum Institute of India и ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. В рамках подчищающей иммунизации используется препарат "Микрогена".

В пресс-службе "Микрогена" сообщили, что в течение 2023 в российские регионы будет направлено более 4 миллионов доз вакцин с коревым компонентом. Там же заявили о достаточных мощностях производства на случай возникновения эпидемических угроз.

Согласно информации Минздрава РФ, вакцинацию от кори необходимо пройти детям и взрослым до 35 лет, которые не болели корью, не были привиты или привиты однократно, а также те, кто не имеет сведений о прививках, в том числе люди, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы, мигранты. По данным вирусологов, перенесшие корь один раз, скорее всего, не столкнуться с заболеванием еще раз.

