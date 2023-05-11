Голикова прокомментировала ситуацию с корью в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с заболеваемостью корью в России спокойная, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

Также Голикова добавила, что постепенно в стране снижаются коронавирусные ограничения.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 2 344 новых случая COVID-19. В больницу отправили 909 пациентов, скончались 28. Выздоровели 4 985 человек.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что серьезной эпидемии кори ждать не стоит. До этого Минздрав заявлял, что вакцинацию от кори необходимо пройти детям и взрослым до 35 лет, которые не болели этим недугом, не были привиты или привиты однократно, и тем, кто не имеет сведений о прививках.

Депздрав Москвы сообщил о единичных очагах кори среди непривитых в столице