За минувший день в РФ зафиксировали 2 344 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие 24 часа на территории России выявили 2 344 новых случая COVID-19. Статистикой поделились в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За этот период произошло 28 летальных исходов. По информации медиков, госпитализация потребовалась 909 заболевшим. Данный показатель на 223,5% превышает результат, выявленный накануне.

Рост количества направлений в больницы зафиксировали в 64 российских субъектах, снижение – в 11 регионах. Выздоровели 4 985 пациентов. Это на 52,1% больше, чем 10 мая.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор планирует отменить нормативы по охвату населения России тестированием на коронавирус.

Так, ведомство хочет упразднить положения постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" от 16 октября 2020 года.

ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели