Частота реакций на вакцины от COVID-19 не выходит за рамки инструкций – Росздравнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зарегистрированные нежелательные реакции на прививки от коронавируса и их частота не выходят за рамки инструкций по применению. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

"По результатам проводимого анализа полученных данных "Фармаконадзора" Росздравнадзором не выявлена информация, указывающая на проблемы безопасности вакцин для профилактики COVID-19. Зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по медицинскому применению", – заявили в ведомстве.

По информации Росздравнадзора, число побочных проявлений после иммунизации, которые случились на фоне применения вакцин от COVID-19, составляет 0,08% от количества привитых россиян. В ведомстве подчеркнули, что специалисты регулярно мониторят безопасность иммунопрофилактики.

Уточняется, что данные о случаях развития нежелательных побочных эффектов после вакцинации поступают от специалистов в подсистему "Фармаконадзор". Если требуется дополнительная информация, то ее запрашивают, а после анализируют с привлечением сотрудников Минздрава, профильных научных медцентров и медорганизаций.

Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой Росздравнадзор получил данные о почти 34 тысячах случаях нежелательных явлений, которые связаны с проявлениями после иммунизации от коронавируса.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый штамм COVID-19 "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех подвариантов инфекции. Вместе с этим она подчеркнула, что на территории России замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом.

Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России