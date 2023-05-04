Вирусолог Альтштейн оценил рост заболеваемости корью в РФ

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Случаи кори зарегистрировали уже в 44 регионах России, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению вирусолога, сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, хотя эпидемиологическая ситуация с корью в стране и осложняется, серьезной эпидемии ждать не стоит.

Профессор обратил внимание, что для России характерно "антивакцинное" предубеждение, из-за чего многие родители отказываются прививать себя и детей без всяких оснований. Как он считает, это и приводит к соответствующим результатам.

"Тем не менее я не думаю, что нам угрожает серьезная эпидемия", – заключил он.

Ранее в Минздраве заявляли, что вакцинацию от кори следует пройти детям и взрослым до 35 лет, которые не болели этим недугом, не были привиты или привиты однократно. Кроме того, вакцинация положена тем, кто не имеет сведений о прививках.

В целом рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности, уточнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что в эпидемический процесс включаются граждане, которые не были привиты против кори, а также непривитые лица, которые прибыли в страну из-за рубежа. Согласно заявлению ведомства, порядка 10% выявленных случаев заболеваемости корью приходится на мигрантов.



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