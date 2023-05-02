В МГУ зарегистрировали случай подозрения на корь у студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Московском государственном университете имени Ломоносова выявили случай подозрения на корь у студента, обучающегося на факультете вычислительной математики и кибернетики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий", – отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты выявили круг лиц, которые находились в контакте с заболевшим. Также приняли необходимые меры для нераспространения кори. Ситуацию контролирует управление.

В связи с заболеванием студента корью второй учебный корпус МГУ с 2 мая переходит на электронное и дистанционное обучение на срок до 17 мая включительно, передает РИА Новости.

Организовать обучение должны деканы факультетов вместе с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса, следует из приказа университета.

В пресс-службе вуза подчеркнули, что в настоящее время в МГУ выявили только единичный случай заболевания корью, в корпусе, где учатся студенты факультетов вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.

Ранее в столичном Депздраве рассказали, что в Москве зарегистрированы единичные очаги кори среди граждан, которые не прививались от данного инфекционного заболевания. В ведомстве отметили, что почти все, кто заражается, не проходили вакцинацию против кори, а также именно непривитые граждане способствуют распространению инфекции.



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