Депздрав Москвы сообщил о единичных очагах кори среди непривитых в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице зафиксированы единичные очаги кори среди граждан, которые не прививались от данного инфекционного заболевания, сообщил Депздрав Москвы на своем официальном сайте.

"Фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как департамента здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по Москве", – отмечается в заявлении ведомства.

Специалисты обратили внимание, что почти все, кто заражаются, не проходили вакцинацию против кори. Столичный Депздрав подчеркнул, что именно непривитые граждане способствуют распространению инфекции.

"Взрослые и дети, которые ранее не болели корью и не были привиты, могут привиться в городских поликлиниках. Обеспечение медучреждений вакциной происходит в рамках национального календаря прививок, за счет федеральных поставок. В настоящее время во всех городских поликлиниках имеется запас вакцины в достаточном количестве", – добавили в ведомстве.

Ранее в Минздраве заявляли, что вакцинацию от кори следует пройти детям и взрослым до 35 лет, которые не болели этим недугом, не были привиты или привиты однократно. Кроме того, вакцинация положена тем, кто не имеет сведений о прививках.

В целом рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности, уточнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что в эпидемический процесс включаются граждане, которые не были привиты против кори, а также непривитые лица, которые прибыли в страну из-за рубежа. Согласно заявлению ведомства, порядка 10% выявленных случаев заболеваемости корью приходится на мигрантов.



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