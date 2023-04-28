13:03Общество
В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита вакцин от кори
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России нет дефицита вакцин от кори, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, производство по этому вопросу продолжает работать в стране.
"Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет", – цитирует Мурашко РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой на фоне повышения спроса на вакцинацию от кори весной этого года столичные частные клиники столкнулись с нехваткой однокомпонентного препарата.
По данным прессы, прививок не хватает в учреждениях МЕДСИ, "АВС-медицина", "Евромедклиник", "Юниклиник", "Медлайн-сервис" и "Центравиамед". Отмечалось, что в "Медскане" и "Инвитро" вакцина есть.
В Минздраве заявляли, что вакцинацию от кори следует пройти детям и взрослым до 35 лет, которые не болели этим недугом, не были привиты или привиты однократно. Кроме того, вакцинация положена тем, кто не имеет сведений о прививках.
В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемия кори в РФ исключена
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