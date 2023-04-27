19:50Общество
РГГУ перевел на дистант контактировавших с теми, у кого подозревают корь
Фото: vk.com/rggu.club
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) перевел на дистанционный режим обучения студентов, контактировавших с заболевшими, у которых медики подозревают корь. Они не смогут посещать лекции в очном формате 21 день. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале образовательного учреждения.
"Сообщаем, что во исполнение предписания территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО РГГУ обязан запретить доступ контактных лиц в течение 21 дня с момента выявления последнего случая подозрения на корь", – сообщается в публикации.
Пропуск в университет для них будет заблокирован до 12 мая. Однако пресс-служба вуза уточняет, что студенты могут быть допущены к очным занятиям, если предоставят справки о проведении профилактических прививок против кори, справку о ранее перенесенном заболевании корью или результаты анализа о наличии антител к вирусу кори.
РГГУ призывает придерживаться мер безопасности на фоне распространения инфекции. Тем, кто прошел вакцинацию, а также переболевшим советуют запросить соответствующие справки.
Ранее в РГГУ выявили два случая подозрения на корь у студентов образовательного учреждения. Роспотребнадзор поручил вузу организовать профилактические мероприятия для непривитых, привитых однократно и не имеющих информации о вакцинации студентов.
До этого студентов одного из кампусов РТУ МИРЭА, который располагается на улице Стромынке в доме № 20, перевели на дистанционный режим обучения из-за выявленного случая кори.
Кампус РТУ МИРЭА на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори
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