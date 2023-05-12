РГГУ отменил ограничения, введенные из-за кори

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) снял все ограничения, введенные из-за вспышки кори. Об этом говорится в телеграм-канале вуза.

"Все ограничения, связанные с выявлением кори в РГГУ, с 12 мая сняты. Случаев дальнейшего распространения заболевания в РГГУ не выявлено. Доступ всех контактных лиц на территорию РГГУ открыт", – сказано в сообщении.

26 апреля в РГГУ выявили два случая подозрения на корь у студентов. Тогда Роспотребнадзор поручил вузу организовать профилактические мероприятия для непривитых, привитых однократно и не имеющих информации о вакцинации студентов.

На следующий день университет перевел на дистанционное обучение контактировавших с теми, у кого подозревают корь. Пресс-служба вуза сообщила, что пропуск в университет для них будет заблокирован до 12 мая, но студенты могут быть допущены к очным занятиям, если предоставят справки о проведении профилактических прививок против кори, справку о ранее перенесенном заболевании корью или результаты анализа о наличии антител к вирусу кори.

В департаменте здравоохранения рассказали о ситуации с корью в столице