Трехсекционный дом построят по программе реновации в Котловке

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

Дом на 180 квартир начали строить по программе реновации в столичном районе Котловка. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

"В районе Котловка по адресу улица Ремизова, владение 11, корпус 2, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Здание выполнят по индивидуальному проекту, оно будет состоять из трех секций. Входные группы планируется оформить с помощью витражного остекления, а при отделке фасадов будут использованы крупные стеклофибробетонные панели.

Из 180 предусмотренных проектом квартир 90 будут двухкомнатными, а 52 – однокомнатными. Четыре квартиры оборудуют всем необходимым для проживания маломобильных граждан.

Первый этаж останется нежилым. На нем обустроят комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря. Там же разместится лифтовый холл и зона почтовых ящиков.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там появится зона отдыха, оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что программу реновации ускорили в 10 районах Москвы. По его словам, городским властям удалось приблизить сроки отселения 29 домов.



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