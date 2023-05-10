Более 20 коммерческих объектов открылось в новостройках по реновации в САО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2023 года было открыто более 20 предприятий в новостройках по реновации на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"Первые этажи в новостройках по программе реновации нежилые. В них открываются службы социально-бытовой направленности: магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-заказов и многое другое", – сказал он.

Левкин подчеркнул, что открытие подобных пространств положительно влияет на развитие сопутствующей инфраструктуры в кварталах реновации.

"Так, с начала года только в Северном административном округе открылось более 20 предприятий", – отметил он.

По программе реновации в округе было передано 29 новостроек под заселение, на первых этажах которых предусмотрено около 170 нежилых помещений, в 120 из них будут размещены коммерческие объекты, занимающиеся предоставлением товаров и услуг гражданам, сказал Левкин.

В этом году, по его словам, на первых этажах домов открылись новые предприятия, что говорит о востребованности помещений у столичных представителей бизнеса.

Он напомнил, что именно в Северном административном округе расположен Бескудниковский район, который лидирует по развитию коммерческой инфраструктуры в нежилых помещениях реновационных новостроек. На данный момент на территории района работает уже 80 предприятий.

При этом на территории округа находится 58 построек на этапе проектирования, где уже было предусмотрено возведение нежилых помещений для размещения коммерческой инфраструктуры, резюмировал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что число предприятий малого и среднего предпринимательства увеличилось на 7,8% за год в столице.

За прошедший год число юрлиц выросло на 8,9%, до 390 тысяч, индивидуальных предпринимателей – на 6,5%, почти до 478 тысяч к началу апреля, отметил он.



Собянин рассказал об увеличении объема производства предприятий в столице