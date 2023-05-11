Жилой дом на 140 квартир ввели в эксплуатацию в Дмитровском районе

Фото: департамент строительства города Москвы

Жилой дом на 140 квартир ввели в Дмитровсом районе в рамках программы по реновации. Об этом сообщает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой односекционный дом находится по адресу: улица Клязьминская, владение 28А. Во дворе новостройки имеется подземная парковка, а фасады здания облицованы металлическими кассетами белого и серого цветов. Снаружи дома были установлены корзины под кондиционеры.



Всего в доме 140 квартир, в том числе 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Три квартиры были оборудованы специально для маломобильных жильцов.

На первом этаже дома разместился вестибюль, лифтовой холл и комната для хранения уборочного инвентаря, и несколько технических помещений. Также в вестибюле предусмотрена зона размещения почтовых ящиков.

На первом этаже дома могут в том числе разместиться кафе, детские секции и кружки, спортивные клубы, салоны красоты и многое другое.

Придомовая территория была благоустроена, на ней высадили деревья, кустарники, газоны и цветники, рядом с домом была обустроена детская площадка и зона отдыха для взрослых.

Ранее Загрутдинов рассказал о введении в эксплуатацию трех жилых корпусов в районе Капотня. Здания имеют разную высоту, а под ними предусмотрена подземная парковка. Фасады облицованы керамогранитом и клинкерной плиткой светлых оттенков. Суммарно в трех корпусах разместили 320 квартир.



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